Los problemas de salud de ‘El Señor Barriga’ tras la operación que lo ayudó a bajar de peso

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

El actor mexicano se realizó hace ocho años un by pass gástico y consecuencia de ello, hoy sufre anemia.

Edgar Vivar, más conocido como “El Señor Barriga” por su personaje en El Chavo del 8, no está pasando por un buen momento de salud. El actor está sufriendo las consecuencias del by pass gástrico que se realizó.

“A raíz del bypass gástrico he tenido algunos problemas de absorción de hierro, entonces he estado un poco anémico. Me hice estudios para descartar que existiera algún problema en el colon”, contó el actor a los medios mexicanos.

Vivar se realizó hace ocho años un by pass gástrico y gracias a la operación llegó a perder cien kilos, llegando a pesar 68.

En los últimos tiempos se difundieron fotos de él en las que está irreconocible.

Hace unos días se ausentó a una presentación teatral debido a que tuvo que seguir una dieta especial, a modo de preparación para unos estudios que tuvo que hacerse.

Si bien el actor ahora padece anemia, antes de la operación tenía peores problemas de salud, como obstrucciones arteriales, consecuencia de su obesidad.

FUENTE: Infobae