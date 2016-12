Maturana: “No me sorprende que James juegue tan poco”

Pacho Maturana, entrenador colombiano que pasó por los banquillos de su selección, el Valladolid y el Atlético, pasó por los micrófonos de El Larguero de Cadena Ser donde habló de la situación de James Rodríguez en el Real Madrid.

Situación de James: “No me sorprende. Hay algo ahora cuando se habla de fútbol, el producto final no es el sumatorio de los nombres si no de lo que hace cada nombre. El Madrid tiene una estructura totalmente definida donde a James le cuesta hacerse hueco. El entrenador de un equipo tiene compromiso con el éxito pero no con las individualides. En Colombia, nos preocupamos mucho pero analizando desde lo estricamente futbolístico se da cuenta de que el espacio para James es casi supeditado a la ausencia de alguno de la BBC.”

Culpa de James o de Zidane: “No es culpa de ninguno. Zidane tiene compromiso con la plantilla y busca lo que le puedan dar lo mejor y a veces, estrangula sentimientos. Le cuesta encajar dentro del estilo Real Madrid.”

Salida de James: “No tengo la clave para lo que tiene que hacer y a veces, no sabemos que hacer ni nosotros mismos. James es un magnifico jugador y tiene cerca a su familia y su representante y ellos decidirán que es lo mejor.”

Paciencia: “El camino de James es el que él decida. Yo no puedo decir que debería hacer. James se hizo a pulso. El mejor James fue el que fue día a día a luchar su puesto. Él tiene la llave de todo.”

Rajada tras Mundialito: “Es un sentimiento que tiene pero hay que elegir bien el momento. Era un momento que no era para duelo, si no para abrazarse aunque no esté jugando y celebrar lo que habían conseguido. Él penso que lo podía decir y lo dijo.”

Matizar las declaraciones: “Si, hace bien. Es mi problema… Yo tengo que encargarme de mi problema. Si todos están gozando, no había que apagar ninguna vela. Había que sumarse. Si lo está haciendo me parece inteligente. Sus compañeros saben que no es mal chico.

Imagen en Colombia: “No creo que se haya visto afectada. Todo el país estamos a la espera de que sea ese líder positivo que siempre ha sido”

Año que viene en el Madrid: “No lo sé. Leí que su representante había dicho que se quedaba en el madrid hasta junio como mínimo. Puede pasar de todo. Fútbol es fútbol.”

FUENTE: AS