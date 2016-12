Obama expulsa a 35 diplomáticos rusos por Hackeo

now playing

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio un paso sin precedentes el jueves para responder a la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, y desató las advertencias de funcionarios rusos de que habrá una respuesta similar.

El gobierno describió el involucramiento de Rusia como “actividades cibernéticas significativamente maliciosas” y sancionó a seis individuos rusos y cinco entidades de esa nación, además de ordenar que 35 diplomáticos rusos abandonen el país. Es la primera vez que son publicados los nombres de funcionarios rusos involucrados en el hackeo.

Obama dijo que 35 diplomáticos rusos deberán abandonar el país, mientras que dos complejos rusos serán cerrados como parte de las medidas anunciadas este jueves.

“Las ciberactividades rusas estaban dirigidas a influir en la elección, erosionar la fe en las instituciones democráticas, sembrar duda sobre la integridad del proceso electoral y minar la confianza en las instituciones del gobierno de Estados Unidos”, señaló el comunicado. “Estas acciones son inaceptables y no serán toleradas”.

De acuerdo con los comunicados de la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro, el gobierno ha sancionado a nueve entidades e individuos: el GRU y el FSB, dos servicios de inteligencia rusos; cuatro funcionarios del GRU; tres compañías que proveen material para las operaciones del GRU; y dos individuos rusos por usar medios cibernéticos para malversación de fondos e información personal.

Dos de los individuos que integran la lista de sanciones, Evgeniy Mikhailovich Bogachev y Alexey Belan, también están en la lista de buscados por el FBI.

Obama también dijo en el comunicado que los diplomáticos y sus familiares que deben abandonar el país, tienen que hacerlo en un plazo de 72 horas.

“Estas medidas siguen a advertencias públicas y privadas que se han hecho al gobierno ruso, y son una respuesta necesaria y apropiada a los esfuerzos por dañar los intereses de Estados Unidos en violación a normas de comportamiento establecidas internacionalmente”, dijo Obama en el comunicado.

Reacción de Rusia

Rusia respondió rápidamente al anuncio y advirtió que responderá a cualquier “medida hostil” de Estados Unidos.

La portavoz del ministerio de Exteriores ruso, Maria Zakharova, dijo que medidas similares serían tomadas en respuesta a las expulsiones, aunque no dio detalles. Dmitri Peskov, portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, dijo a reporteros que no había más “alternativa que tomar medidas recíprocas), añadiendo que Putin no tiene prisa para tomar una decisión.

Y el embajador de Rusia en Reino Unido tuiteó que las acciones de Obama era un “dejá vù de la Guerra Fría” y describió su gobierno como “desafortunado”.

FUENTE: CNN