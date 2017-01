Amber Heard y Johnny Depp en ‘Guerra’

now playing

La actriz lo acusa de prolongar el procedimiento y el equipo legal de Depp dice que es ella quien quiere extender sus quince minutos de fama.

Pese a estar divorciados desde agosto pasado tras menos de dos años de matrimonio, los actores Amber Heard y Johnny Depp siguen en medio de una disputa por honorarios y pagos a sus respectivos abogados.

De acuerdo con E! News, la actriz se presentó ante la Justicia a mediados de diciembre para exigir que su ex cumpla con lo acordado. En los documentado presentados ante una corte de Los Ángeles, Heard alega que Depp aún no le pagó los USD 7 millones que pactaron para cerrar el divorcio.

“Me he comprometido a que este asunto se resuelva rápido. Desgraciadamente, parece que Johnny y su abogada desean prolongar el procedimiento como una forma de castigarme”, dice Heard en los documentos y concluye: “Johnny ha retrasado la resolución de este asunto. Quiero mi vida de vuelta. Quiero estar divorciada ya”.

Para el protagonista de Piratas del Caribe, esta medida era innecesaria y por eso interpuso otra petición a finales de ese mismo mes para exigir que sea su ex esposa la que pague los costos legales del mediático caso. Pero Heard también le demanda lo mismo: más dinero para solventar los gastos que ha generado la petición al juez para que él cumpla con sus obligaciones.

El citado medio ha obtenido los documentos de la respuesta de los letrados del actor ante la solicitud de Heard: “Su petición es innecesaria. Es su último esfuerzo para conseguir la atención de los medios de comunicación, de extender sus 15 minutos de fama”, afirmó el equipo legal del actor, liderado por la abogada de los famosos Laura Wasser.

“Desde el inicio de esta disolución, Amber Heard ha tratado de construir un caso paralelo en el tribunal de la opinión pública”, añadieron.

Pierce O’Donnell, defensor de Heard, sostiene que quien necesita fama no es su clienta, sino el actor: “Después de sus recientes contratiempos en la taquilla, me alegro de que Johnny Depp haya redescubierto su parte más cómica con esta moción ridícula. Es sólo otro lamentable intento de Depp y de su equipo para no pagar el dinero que debe”. Y agregó: “Esperamos con impaciencia la respuesta de la corte, así como lo esperan las mujeres y los niños enfermos a los que irá destinado el dinero del señor Depp”.

FUENTE: Infobae