Cinco cosas que debes conocer de la gente que sufre de migraña

Si nunca sufriste a causa de una migraña, ¡ojalá nunca te pase! Es una de esas experiencias terribles que no le deseo a nadie, porque es uno de los dolores más paralizantes que existen: no puedes hacer nada, no puedes pensar, no puedes tolerar los sonidos ni las luces. ¡Y lo peor es que la mayoría de las personas no lo entiende! Por eso tienes que saber estas cosas, en nombre de todas las personas que sufrimos de migraña.

#1 No es solo un dolor de cabeza

Cuando tenemos una migraña, sentimos como si la cabeza se nos estuviera partiendo literalmente. No solo nos duele, sino que prácticamente no podemos pensar ni hacer nada, porque todo nuestro cuerpo está sucumbiendo a ese dolor.

Además, tenemos otros síntomas: náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y al sonido son solo alguno de ellos.

#2 Son incapacitantes

Lo que pocas personas saben es que las migrañas son la séptima enfermedad más paralizante del mundo y les impide a las personas ir a trabajar, estudiar y llevar una vida normal.

#3 Duran más que los dolores de cabeza

Mientras que los dolores de cabeza pueden pasar en un par de horas, las migrañas pueden durar desde 4 hasta 72 horas si no se tratan.

#4 Hay varios tipos de migraña

Los dos tipos de migraña principales son con aura y sin aura. El aura es una alteración neurológica visual consistente en ver flashes, puntos o líneas de luz, y puede incluir síntomas como pérdida de visión, debilidad y problemas para hablar. También están las migrañas menstruales y la migraña crónica.

#5 Hay muchos disparadores de migrañas

Factores aparentemente inocentes como cambios en los patrones de sueño, aumento en los niveles de estrés, luces brillantes, ruidos fuertes, olores intensos, cambios en el clima o la presión atmosférica, e incluso no comer o ayunar pueden causar una migraña.

Quienes sufrimos migrañas solemos ser incomprendidos por quienes nos rodean, que no entienden la intensidad del dolor y los síntomas molestos que la acompañan. Por eso te invito a compartir este artículo para generar conciencia y comprensión por parte de quienes no sufren de migraña con quienes sí lo hacemos.

FUENTE: Vix