El Chapecoense firmó con sus tres primeros fichajes

El delantero Rossi, que llega del Goiás, el centrocampista Nadson, procedente del Paraná, y el defensa Douglas Grolli, cedido por el Cruzeiro, son los tres primeros fichajes del equipo brasileño, que espera anunciar más novedades en los próximas semanas.

Grolli vuelve por un año al club catarinense, donde inició su carrera como profesional, con la intención de ayudar a reconstruirlo, un factor que “pesó bastante” a la hora de volver a Chapecó, ciudad sede del equipo ubicada en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil.

“Las ganas de ayudar al club fueron fuertes. Es una oportunidad grande para todos los que estamos llegando”, afirmó Grolli en una rueda de prensa conjunta con sus otros dos nuevos compañeros.

El delantero Rossi, que ha firmado por tres años, señaló que el “Chape” va a tener una “responsabilidad inmensa” la próxima temporada, pero se mostró “muy feliz” a pesar de la presión que supondrá vestir “una camiseta pesada” después de lo que ocurrió.

Por su parte, Nadson, cuyo contrato es por dos temporadas, reveló que estuvo cerca de formar parte de la malograda plantilla, pero su ya ex equipo, el Paraná, no lo permitió.

“Entonces me enfadé porque Paraná no me liberó, pero hoy puedo firmar por el Chapecoense. Estoy muy feliz de poder ayudar al Chapecoense en esta reconstrucción”, comentó el centrocampista.

El 28 de noviembre, el vuelo 2933 de la compañía LAMIA se precipitó en Colombia antes de llegar a destino y causó la muerte de 71 personas, la mayoría jugadores, cuerpo técnico y miembros del club Chapecoense.

El técnico Vagner Mancini podrá contar con estos tres refuerzos este viernes, cuando comenzarán los trabajos de preparación para la próxima temporada, en la que disputará por primera vez la Copa Libertadores.

En las próximas semanas, la directiva del club espera anunciar nuevos refuerzos, como los del volante Andrei Girotto, presente hoy en el estadio Arena Condá; el portero Elías, que hasta ahora jugaba en el Juventude de Caxías; así como la del centrocampista Dodô, que militaba en el Atlético Mineiro de Belo Horizonte.

FUENTE: Infobae