Lluvias afectan a los albergues ubicados en Manabí

La lluvia que cayó el domingo pasado en algunos cantones manabitas causó contratiempos a los habitantes de esta provincia. El agua se filtró por debajo de las carpas de las familias que aún se mantienen albergadas en varias ciudades que fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril.

La presencia de lluvias en Manabí se mantiene desde el domingo. Julián López, director zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, indicó que desde el 6 de enero cayó un promedio de 10 milímetros de precipitaciones en algunas ciudades, pero que el domingo hubo modificaciones, pues se presentó un promedio entre 10 y 30 milímetros.

Las lluvias se registraron en Pedernales, El Carmen, Jama y Portoviejo, en donde también se registraron afectaciones leves en los albergados.

“Se ha ayudado a las personas con este sistema de palés para que ubiquen todas sus pertenencias en una base para que no sean mojadas. En El Carmen se presentó un socavamiento de la parte del cerramiento del albergue, no fue nada relevante, pero tuvimos la seguridad de la policía”, señaló la autoridad.

López también confirmó que hubo la necesidad, en ciertos casos, de reubicar dentro de los mismos albergues algunas carpas, mientras que en el albergue de Chone se produjo el cambio de cuatro carpas porque estaban deterioradas.

El funcionario indicó que personal de esta coordinación zonal fue enviado como apoyo a Esmeraldas, específicamente a Tonsupa, donde sí se produjo la reubicación de un albergue por seguridad debido a la lluvia que cayó en el albergue del barrio Paz y Progreso.

Ellos fueron trasladados la tarde del domingo a la explanada del estadio de Atacames. Miguel (nombre protegido), uno de los albergados que estaba en ese sitio, dijo que ahora están en mejores condiciones.

“Acá estamos secos. De momento nos están atendiendo bien. (Nos están dando) las tres comidas diarias. Tenemos una carpa nueva”, indicó.

No obstante, este ciudadano cuestionó el hecho de que supuestamente los tienen vigilados, que no pueden contestar sus teléfonos con tranquilidad, porque personal del campamento está pendiente de las conversaciones. Que no les dejan hacer fotos ni videos.

Miguel dijo que están a la espera de reuniones con funcionarios del Gobierno para conocer sobre su futuro, porque aseguró que a ellos no les han prometido viviendas.

“(Una casa propia para vivir en un lugar seguro) eso es lo que queremos, una casa”, refirió el ciudadano de Tonsupa.

Lupe Ortega, habitante de Tonsupa, y que entrega ayuda a los damnificados, manifestó que desde el sábado se registran fuertes lluvias.

