El acné y los jóvenes

La piel es el órgano más extenso de nuestro organismo. Pero es también es el órgano más externo y visible, por lo que es nuestra carta de presentación ante los demás y una muralla de protección frente a posibles agresiones del entorno. Precisamente una de esas agresiones es el acné.

La piel está formada por tres capas: la capa exterior se denomina epidermis, y tiene la función de mantener la piel hidratada y protegernos de la radiación solar; la intermedia es la dermis, que es la que da elasticidad y flexibilidad a la piel; y la interior es la hipodermis, o tejido subcutáneo, que contiene numerosas células de grasa que protegen el organismo.

¿Qué funciones cumple la piel?

Por ser el órgano más externo de nuestro cuerpo, la piel tiene importantes funciones orgánicas que cumplir.

En la piel se encuentra uno de los sentidos más desarrollados del ser humano: el tacto. A través de la piel tomamos contacto con el entorno y percibimos los estímulos que llegan del exterior, ante lo que nuestro cuerpo emite luego alguna respuesta. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando tiritamos ante el frío del ambiente o, por el contrario, emitimos sudor ante el calor; o cuando reaccionamos rápidamente para alejar una avispa que nos está clavando su aguijón en el brazo.

Otra de las funciones fundamentales que desempeña la piel es la de protegernos, construyendo una especie de muralla entre nuestro organismo y los millones de bacterias provenientes del medio ambiente que se posan sobre ella.

¿Qué es el acné?

Como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, la piel puede enfermar. Precisamente, el acné es una enfermedad de la piel que afecta especialmente a los adolescentes en torno a la pubertad, como consecuencia de cambios hormonales que generan grandes transformaciones en su desarrollo corporal. Esta enfermedad afecta por igual a chicos y chicas, y por lo general se localiza en la cara, aunque puede aparecer en otras partes del cuerpo menos visibles.

El acné se desarrolla por la acción de las hormonas sobre una estructura de la piel, llamada folículo polisebáceo, que tiene la responsabilidad de producir grasa (para que la piel se mantenga tersa y no se reseque) y de expulsarla regularmente al exterior a través de los poros. Cuando las hormonas estimulan excesivamente a las glándulas sebáceas, éstas aumentan de tamaño y empiezan a producir más grasa de lo normal, que no puede ser expulsada en su totalidad. Al mismo tiempo que la grasa acumulada obstruye los poros, se producen infecciones dentro del folículo por la presencia de bacterias, cuya presencia crece en cantidad por la imposibilidad del organismo de expulsar todo el sebo. Se producen así inflamaciones, que son lo que conocemos como granos, espinillas y puntos negros o blancos.

¿Cómo afecta la vida de las personas jóvenes?

Las molestias físicas que el acné puede generar en el organismo no son la única ni la principal preocupación. Lo que verdaderamente preocupa a quien padece el acné son sus consecuencias sobre la imagen personal. Y es que la piel tiene también una función social: al ser el órgano más externo y visible de nuestro organismo, es nuestra carta de presentación ante los demás y, en muchos casos, motivo de aceptación o de rechazo social.

El acné puede modificar radicalmente la actitud personal y profesional de la persona que lo padece, llegando incluso a producir importantes efectos psicológicos, como estados de estrés o de ansiedad, depresiones y pérdida de autoestima. La piel tiene un importante papel en la percepción de la propia imagen y es el órgano principal de contacto social; por ello, cualquier anormalidad, grano o mancha, puede reducir la autoestima y promover un aislamiento social de la persona afectada.

Consejos útiles para tratar el acné

La higiene personal es básica. Es indispensable darse un baño o ducha diaria y lavarse regularmente el cabello con el champú y el gel recomendados por el dermatólogo. Durante el tratamiento, limpiarse la cara dos veces al día, una vez por la mañana y otra por la noche, y aplicar los productos tópicamente después del lavado. Al secarse, no apretar demasiado las zonas afectadas.

Aunque los alimentos no son la causa del acné, la dieta también influye en el éxito de su tratamiento. Se aconseja seguir una dieta equilibrada, comer mucha fruta, verduras y cereales, y beber agua regularmente. También es conveniente evitar el consumo de cerdo, grasas, alcohol, alimentos con chocolate o derivados del cacao, frutos secos y quesos fuertes.

Evitar el uso de cosméticos y de protectores solares que contengan aceites o grasas. Los maquillajes y polvos faciales están contraindicados; si se utilizan, a la hora de quitarse el maquillaje usar lociones limpiadoras para no acumular suciedad.

No tocar ni manipular los granos del acné. Cuanto menos se toquen, existirán menos posibilidades de tener luego cicatrices.

Constancia y paciencia. El acné no se cura milagrosamente ni de un día para el otro. Además, es importante individualizar el tratamiento: cada acné es diferente y, por tanto, también son diferentes las soluciones según el tipo de lesiones, el sexo y otras características de la persona.

FUENTE: Salud en Familia