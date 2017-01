now playing

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, habló sobre su visita a Washington, en Estados Unidos. Durante una entrevista y mencionó que su viaje fue para transmitir a las autoridades del Departamento de Estado de EE.UU. el interés por conocer sobre la investigación a la multinacional brasileña. “Nuestra posición en el caso Odebrecht es que caiga el que tenga que caer y desvirtuar comentarios maliciosos”, dijo.

“Yo garantizo mi conducta absolutamente transparente y confío en mi equipo. Yo respondo por mis actos”, señaló Rodas ante las cámaras. El Burgomaestre llegó a Quito él sábado 14 de enero en la noche, luego de permanecer tres días en el país norteamericano.

Durante su estadía en Washington, Rodas se reunió con Annie Pforzheimer, directora de Asuntos Andinos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Allí el Burgomaestre entregó un documento en el que se señalaba “el interés que tiene la Alcaldía de Quito y la ciudadanía quiteña por conocer lo más pronto posible información completa sobre las actividades irregulares que habría cometido la empresa Odebrecht en el Ecuador, de tal forma que se esclarezca toda la verdad y se desvirtúen especulaciones que se han venido generando contra el Municipio de Quito”.

Según el Alcalde, el manejo de la contratación del Metro de Quito ha sido ejemplar además de ser vigilada por cuatro organismos internacionales y agregó que “el documento del Departamento de Justicia de EE.UU. no hace ninguna mención del Metro ni del Municipio capitalino.

Rodas también mencionó que es él quien toma las decisiones en el Municipio, haciendo referencia a su asesor Mauro Terán. Él está detenido y se lo investiga por el delito de defraudación tributaria. Según el Alcalde, el empresario “daba su visión como experto político”.

“Mauro T. tenía conversaciones y diálogos para la construcción de acuerdos. En política es importante esto. Hasta la propia Fiscalía ha dicho que no existe vinculación de Mauro T. con el caso Odebrecht”, señaló.

Al ser consultado sobre los honorarios de Terán como asesor, Rodas comentó que “no era ordenador de gasto, no se dedicaba a ningún tipo de actividad administrativa. Yo no le pagaba por esos servicios (asesoría) y el Municipio tampoco y yo no soy quien para responder por las finanzas personales de Mauro Terán, estoy seguro que él lo puede hacer y con solvencia”.

Rodas también se refirió a la presencia de otro asesor que fue mencionado por el presidente Rafael Correa en su enlace sabatino, del pasado sábado. Allí el Primer Mandatario dijo: “Y por si acaso hay otro involucrado que también fungía como asesor ad honorem del Alcalde de Quito que ha manejado como USD 30 millones, pero es candidato y por ley electoral no se lo puede imputar durante el periodo electoral”.

Al respecto, negó el señalamiento y manifestó: “Desvirtúo acusaciones sobre la presencia de otro asesor. Hemos actuado con transparencia y rectitud”.

Finalmente, el Burgomaestre hizo “un llamado a la cordura, a la responsabilidad. Dejemos que las autoridades hagan las investigaciones. En el supuesto no consentido de que algún miembro de mi equipo tenga vinculación, seré el primero en exigir sanciones”, ofreció.

FUENTE: El Comercio