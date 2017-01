Frases que nunca debes decirle a tu pareja

now playing

Por otra parte, “cuando le decimos a nuestra pareja cosas como `siempre me dejas sola’, la estamos acusando de no atender nuestras necesidades. Aunque esto pueda ser cierto en parte, si se lo recriminamos no ayudaremos a que cambie su actitud”.

En esos casos, según la experta, es preferible solicitarle con amabilidad a tu pareja lo que deseas, para “darle la oportunidad de cambiar y mejorar, en lugar de discutir sobre sus cualidades y criticarlas”.

Si me amas sabrás lo que quiero

Otras frases incendiarias son “si me quieres sabrás lo que quiero; si me amas no hará falta que te diga lo que necesito”, pues es habitual suponer que la persona que nos quiere tiene la capacidad de leernos la mente.

“Aunque a veces sea posible esa conexión, es mejor pedirle al otro lo que uno necesita de forma clara y directa, en lugar de ponerlo a prueba y recriminárselo. Si uno se expresa abiertamente, sabrá si su compañero es o no consciente de nuestra necesidad o simplemente no puede satisfacerla”, señala la terapeuta.

También vale la pena analizar la posibilidad de que no pedimos lo que queremos: ¿nos resulta difícil, tememos que nos rechacen? A menudo el problema está en uno mismo y no en el otro.

¿Desde cuándo te gusta hacer…?

Con el paso del tiempo vamos cambiando y pueden surgir nuevos intereses. No busques un motivo oculto en que tu pareja de pronto le guste algo diferente, tal vez simplemente tuvo la oportunidad de conocerlo y le gustó algo. No te sientas amenazado por nuevas aficiones.

¡Estás exagerando!

O quizá otras frases para reprimir los sentimientos de tu pareja como No te pongas a la defensiva o Haz el favor de calmarte. Hacerlo pasar por loco o loca sólo hará que se ponga más a la defensiva o, peor aún, no volverá a decirte nada por orgullo o pereza de que la vuelvas a tachar de loca.

FUENTE: Televisa