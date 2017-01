“Bolillo” Gómez y Jorge Luis Pinto pelean en la Copa Centroamericana

Al finalizar el partido en el que Honduras le ganó 1-0 a Panamá por la Copa Centroamericana, los entrenadores colombianos se insultaron y tuvieron que ser separados para no terminar a los golpes. Luego, siguieron su duelo en sus respectivas conferencias de prensa.

Dos entrenadores colombianos protagonizaron una bochornosa pelea durante la disputa de la Copa Centroamericana, un torneo que otorga plazas para la Copa de Oro de la Concacaf. “Bolillo” Gómez, entrenador de Panamá, se peleó con su colega y compatriota Jorge Luis Pinto, que lleva las riendas de la selección de Honduras.

Durante el partido en el que Honduras se impuso por 1-0 con gol de Eddie Hernández —ya se clasificó a la Copa de Oro—, Gómez y Pinto habían discutido varias veces y obligaron al cuatro árbitro a intervenir para poner orden.

Y al término, cuando parecía que se retiraban amigablemente a los vestuarios, su discusión subió de tono y casi terminó convirtiéndose en una pelea a puñetazos. Por fortuna, lograron separarlos a tiempo para que ninguno de los dos terminase golpeado.

Sin embargo, el duelo continuaría en sus respectivas conferencias de prensa. “No debería hablar de este tema, yo nunca hablo de los problemas dentro de la cancha, nunca he tenido problemas con él (Pinto), pero lo que me dijo lo va a tener que demostrar. Pinto me dijo que le habíamos pagado al árbitro cubano Yadel Martínez en el partido del hexagonal del pasado 11 de noviembre que ganamos 1-0 en San Pedro Sula y eso me molestó”, confesó Bolillo.

Siento lo sucedido anoche, el ambiente del fútbol genera diversas emociones, mi respeto y cariño siempre para todas las personas del fútbol. — Jorge Luis Pinto A. (@OficialJLPinto) 18 de enero de 2017

Por su parte, Jorge Luis Pinto decidió no tocar el tema. “No quiero hablar de eso, no tengo candela con nadie, hablemos del partido. Fue un partidazo el que vimos, ¿cómo me va a preguntar de Panamá y no de Honduras?”, contestó ante la pregunta sobre el enfrentamiento. Posteriormente, usó su cuenta de Twitter para lamentarse por la pelea.

FUENTE: Infobae