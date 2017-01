¿Qué hizo Barack Obama para que las amenazas de Donald Trump no se hagan realidad?

now playing

Tic, tac: esa sonido debe estar en la mente de Barack Obama. Sus días en la presidencia del sillón más importante del país están terminando. Y quien viene a ocupar su lugar está haciendo amenazas desde que se postuló: dar de baja los tratos por el cambio climático, aumentar los presos en Guantánamo, terminar con relaciones internacionales como con México y Cuba, entre muchas otras medidas…

Es por eso que Barack Obama está empleando sus últimos días para complicarle el camino a Donald Trump: para que sus deseos no se puedan cumplir o para que al menos no sea tan sencillo hacerlos realidad.

Su último mes fue verdaderamente intenso: ¡esto es todo lo que hizo!

Reducir los presos en Guantánamo

Obama tenía un objetivo que no pudo cumplir: cerrar Guantánamo. No obstante, en los últimos días, liberó a varios de los reclusos y, días antes de irse del cargo, quedan tan solo 9 personas para liberar (los restantes 40 no fueron autorizados).

De 700 personas que había allí, ahora solo hay 49, ¡y eso fue todo un logro! Sobre todo, si se tiene en cuenta que Donald Trump amenazó con acrecentar el número y dio a entender que también permitiría las torturas.

Empeorar las relaciones con Rusia

Desde la Segunda Guerra Mundial, las relaciones con Rusia no fueron las mejores. En los últimos años de Barack Obama esas relaciones que parecían haberse tranquilizado comenzaron nuevamente a tensarse. Su peor momento fue cuando se descubrió que Rusia podría haber interferido en las elecciones: Obama reaccionó expulsando a los diplomáticos rusos de su país.

Vladimir Putin y Donald Trump tienen mucho para hacer juntos y esa unión puede ser realmente peligrosa para el resto del mundo…

Proteger el medio ambiente

El Tratado de París para combatir los efectos del cambio climático fue uno de los mayores logros de Barack Obama. Por su parte, Donald Trump ya amenazó que se alejará de ese pacto. Incluso, el encargado del medio ambiente de Estados Unidos será una persona que no cree en el cambio climático y que considera que la industria del carbón -que contamina muchísimo- es más importante que el medio ambiente.

Es por eso que Barack Obama tomó muchas medidas para que el medio ambiente de su país y del resto del mundo no se vea tan perjudicado con la llegada de Donald Trump. No solo donó dinero para combatir el cambio climático sino que en sus últimos días como presidente, a través de una ley, prohibió que se extraiga petróleo del Ártico y del Antártico en el 98 % de las aguas del gobierno federal.

Conmutar sentencias

El mismo día que firmó la ley para cuidar los océanos, también conmutó la sentencia de Chelsea Manning, que había sido condenada por filtrar información con Wikileaks. Además, conmutó la sentencia a otras 208 personas.

Esta medida fue muy bien recibida por la población que hace tiempo se ha manifestado para lograr que esas personas pudieran ser libres.

Relaciones con Cuba

Las relaciones entre ambos países eran casi nulas, pero en los últimos años de Obama, se pudieron reestablecer.

La nueva relación con Cuba no le cae nada bien a Donald Trump. Es por eso que Obama tomó nuevas medidas para seguir perfeccionando ese vínculo y que no se deteriore rápidamente con la llegada del nuevo presidente. Terminar con la política “pies secos, pies mojados” fue parte de esta idea de dejar el terreno llano para todos (menos para Donald Trump).

Barack Obama intenta darles lo mejor a sus ciudadanos y, además, trata de complicarle el camino a Donald Trump, para que sus amenazas no sean tan fáciles de cumplir. ¿Crees que el nuevo presidente podrá, finalmente, efectivizar todas sus amenazas y promesas electorales?

FUENTE: Vix