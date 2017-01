Alex Aguinaga defendió a Alexander Domínguez, arquero actual de los Rayados del Monterrey

now playing

El ecuatoriano Alex Aguinaga, figura de la selección de su país de 1987 a 2004, pidió ayer, 18 de enero de 2017, paciencia para su compatriota Alexander “Dida” Domínguez, guardameta de los Rayados del Monterrey, quien cumple su segundo torneo en el fútbol mexicano.

Aguinaga además elogió a Ángel Mena, quien llegó para el Cruz Azul, donde él también jugó y a Renato Ibarra, del América.

“Con Alex hay que tener un poco más de paciencia porque no es fácil adaptarse. Algunos goles le han echado la culpa, no sé si por placer o gusto, pero él no ha tenido la gran responsabilidad”, explicó Aguinaga en entrevista a Efe.

Dijo que la posición del guardameta “es la más difícil porque no tienes margen de error y necesitas siempre un apoyo, la constancia para que puedas mejorar conforme corren los partidos”.

Recordó que Domínguez, de 29 años, llegó en el pasado Apertura 2016 y estaba el mexicano Jonathan Orozco como titular y no había tenido muchas actuaciones y “ahora sería el momento de apoyarlo”.

Sobre sus otros compatriotas dijo que tienen calidad y están haciendo su trabajo y uno que ha “sorprendido gratamente” es Renato Ibarra “un jugador muy rápido y con buena llegada y desequilibrante aunque quizás le falta la suerte del gol pero cuando la alcance será un jugador más completo”.

Mientras que de Mena expresó que tiene “mucha calidad y capacidad y lo hemos visto en sus dos primeros partido y ojalá que siga así y de poco va encontrar el gol y conexión con el resto de sus compañeros”.

En el Clausura mexicano además de los tres mencionados destacan otros ecuatorianos como Joao Rojas (Cruz Azul), Walter Ayoví (Monterrey), Michael Arroyo (América), Fidel Martínez (Atlas).

Aguinaga, de 47 años y quien jugó en el fútbol mexicano de 1989 a 2003, primero con el Necaxa y al final con el Cruz Azul, debutará en los próximos días como analista de televisión para la cadena Fox Sports, con la que este jueves fue presentado en una nueva faceta en su vida tras las de jugador y técnico.

FUENTE: Metro