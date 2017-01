Donald Trump juró como nuevo presidente de los Estados Unidos

now playing

El republicano administrará el país más poderoso del mundo hasta 2021. Una multitud presenció la jura y el mundo siguió con expectativa su asunción.

El republicano Donald Trump juró este mediodía en Washington DC como nuevo presidente de los Estados Unidos y ejercerá sus funciones hasta enero de 2021. El ahora mandantario estadounidense asumió rodeado de su familia: la primera dama, Melania Trump, y sus hijos Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany y Barron William.

En el escenario montado en el Capitolio también se hicieron presentes senadores y representantes de ambas Cámaras y de los dos partidos más representativos del país; ex presidentes como George W. Bush, Bill Clinton —junto a la ex candidata demócrata Hillary— y Jimmy Carter. A su lado se encontraba el ya saliente Barack Obama y la ex primera dama Michelle, con quienes Trump compartió más temprano un tradicional té en la Casa Blanca.

Miembros de las Fuerzas Armadas, la Corte Suprema y demás organismos oficiales siguieron de cerca la ceremonia de asunción, una de las más esperadas de los últimos mandatos por el impacto que significó el triunfo del republicano en las últimas elecciones. John Roberts, presidente del máximo tribunal, fue el encargado de tomarle el juramento.

“Juro solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos, así como preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos, empleando en ello el máximo de mis facultades”, fue la histórica fórmula de asunción que pronunció Trump frente a más de 900 mil personas que se agruparon en el mall de Washington DC. Mientras mantenía levantada la mano derecha, apoyó la izquierda sobre dos biblias. Antes que Trump, había sido el turno de la jura del vicepresidente, Mike Pence.

Los comicios del 8 de noviembre que coronaron presidente a Trump fueron uno de los más disputados y reñidos de la historia reciente del país. Pese a todos los pronósticos y las críticas y polémicas que despertó a lo largo de la campaña, el postulante republicano logró vencer a Hillary Clinton. Se impuso a la demócrata en la mayoría de los estados, ciudades y condados del país, lo que le permitió asegurarse los votos del Colegio Electoral estadounidense, pese a que la ex secretaria de Estado cosechó la mayoría de votos nominales.

Antes de la juramentación de Trump, se dirigieron al público varios representantes de diferentes sectores, desde el Partido Republicano hasta el cardenal Timothy Dolan, quienes pronunciaron mensajes de aliento e inspiración al presidente entrante, como es tradición.

Durante su mensaje a la nación, Trump no esquivó los lineamientos que lo condujeron hacia la Casa Blanca: desde política internacional hasta inmigración, pasando por la violencia, el crimen organizado y la pobreza y generación de trabajo.

“Estamos transfiriendo el poder de Washington DC y se lo estamos devolviendo a ustedes, el pueblo”, fueron una de las primeras frases que dijo el presidente de los Estados Unidos. Y añadió: “Hemos hecho ricos a otros países mientras la fuerza y la confianza de nuestro país ha decaído. Ese es el pasado. Ahora miraremos solamente hacia el futuro”.