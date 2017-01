Nebot ante investigaciones del caso Odebrecht: “¡Con mi honor no juega nadie y menos los que no tienen honor!”

Tal como lo anunció el jueves en radio, televisión y redes sociales, el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot acudió este viernes a la Fiscalía del Guayas para pedir que se lo indague luego de que su nombre apareció en una lista que publicó Expreso sobre supuestos sobornos que se habría entregado en el denominado caso Odebrecht.

En su pronunciamiento a la fiscal distrital del Guayas, Nebot indicó: “Por ser pública mi posición, así como mi decisión de visitarla el día de hoy, omito una larga exposición. Mi comparecencia responde fundamentalmente a asuntos éticos, pues motivos legales no existen. En la vida no solo hay que ser correcto; hay que parecer correcto”.

Nebot señaló que ha indicado a la ministra distrital que está a su disposición y que actúe con toda libertad, dentro de la ley, “que yo no tengo ni he tenido ninguna vinculación con este asunto, yo en mi vida siempre he actuado dentro de la ley, honestamente, no debo nada, no temo nada, no corro, es más voy por ellos”, señaló en declaraciones a la prensa.

La publicación periodística vincula a funcionarios del régimen de León Febres Cordero (1984-1988) en contratos con la empresa brasileña Odebrecht, que ha sido cuestionada por haber pagado sobornos en 12 países, incluido Ecuador.

“¡Con mi honor no juega nadie y menos los que no tienen honor!”, escribió esta mañana en su cuenta Twitter.

En cadena de televisión y a través de Facebook, el alcalde se defendió el jueves indicando que su honor “no va a ser mancillado por canallas, que insinúan en un papelucho sin firma de responsabilidad -y en mi caso sin ningún fundamento ni credibilidad- que yo, hace 30 años, habría recibido dinero de Odebrecht. Rechazo esa calumnia”.

Luego de salir de la Fiscalía, caminó con sus simpatizantes hasta la Plaza de la Administración (Clemente Ballén y Pichincha, junto al Municipio), donde se dirigió a ellos y reiteró que defendería su honor y el de su “gran familia, que son todos ustedes”.

Nebot, subido en la base del monumento al mariscal Antonio José de Sucre y los héroes de la Batalla de Pichincha de 1822 (según se vio en un video difundido en sus redes sociales), estuvo junto a la vicealcaldesa Doménica Tabacchi, funcionarios municipales como el director de Justicia y Vigilancia Xavier Narváez, y la candidata a asambleísta por el distrito 2, Mayra Montaño (PSC – Madera de Guerrero), más conocida como La Bombón.

FUENTE: El Universo