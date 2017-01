México analiza si abandonar o no el Tratado de Libre Comercio de América del Norte si no se alcanza beneficios

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

El secretario de Economía de México afirma que no tiene sentido que su país permanezca en el TLCAN si no se beneficia.

Este martes, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, ha afirmado que si su país no alcanza beneficios en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, podría abandonar ese acuerdo regional, informa ‘Expansión’.

Al respecto, Gujarardo ha detallado que “si no se producen beneficios para México, no tiene sentido quedarnos”, debido a que ese pacto “tiene que llegar con una estrategia en donde todos ganen” y resulta “imposible venderlo” en México “si no hay claros beneficios”. “No estamos mancos, somos un país muy importante para el desarrollo continental y la región”, señaló.

El 23 de enero, Trump firmó un decreto para cambiar las condiciones del TLCAN, un acuerdo que firmaron México, EE.UU. y Canadá en enero de 1994. Durante su campaña electoral, el nuevo presidente estadounidense condenó en reiteradas ocasiones ese tratado, que describió como “el peor acuerdo comercial jamás aprobado” porque estima que le ha costado el puesto de trabajo a muchos de sus compatriotas.

Ildefonso Guajardo ha recalcado que las nuevas negociaciones deberán realizarse con respeto, sin amenazas y con “límites”. Los primeros encuentros entre los representantes mexicanos y estadounidenses para renegociar los términos del TLCAN tendrán lugar los próximos 25 y 26 de enero.

Asimismo, el secretario de Economía mexicano ha considerado innegociable la tentativa del presidente de EE.UU. para hacer que México pague el coste total del muro fronterizo entre ambos países. A la pregunta de si “México se levantará de la mesa” si se le quiere hacer pagar el muro, Guajardo respondió: “Totalmente”.

FUENTE: RT