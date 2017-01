Donald Trump y su esposa Melania, protagonizaron un momento que ha incendiado las redes

Los Obama han dejado el listón muy alto en lo que se refiere a un matrimonio ejemplar en la Casa Blanca. El cariño, complicidad, respeto y admiración era muy evidente entre ambos en cada aparición conjunta. Ahora quien tendrá la lupa encima será el nuevo presidente Donald Trump y su esposa Melania, quienes ya han protagonizado un momento que ha incendiado las redes.

La culpa la tiene un vídeo filmado durante la toma de posesión del magnate como presidente de Estados Unidos. En un momento de la intervención del predicador cristiano Franklin Graham, Trump se giró hacia los suyos en un gesto cariñoso con su familia, aunque la controversia aparece cuando el magnate recupera su posición.

Melania Trump forzó una sonrisa de oreja a oreja ante la atenta mirada de su marido, pero en cuanto éste se dio la vuelta su cara cambió por completo. La tristeza se hizo evidente en su rostro por algún motivo que aún se desconoce.

Una de las causas que circulan sería que el presidente le echó una pequeña bronca a su hijo Barron. Unas palabras que no agradaron a la madre, pero que disimuló como pudo hasta que dio por hecho que las cámaras habían dejado de enfocarla.

Melania Trump definitely loves her husband and is very happy to be here https://t.co/6Ex7uFeSEM pic.twitter.com/Rhwm6FpgHG

— Jezebel (@Jezebel) 23 de enero de 2017