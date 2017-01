La audiencia por el delito de ataque o resistencia de la exjueza Lorena Collantes será en marzo

La audiencia de juzgamiento contra la exjueza Lorena Collantes por el delito de ataque o resistencia fue fijada para el viernes 17 de marzo a las 8:30.

La fiscalía la acusa de haber agredido a los policías que acudieron al llamado de un restaurante en el norte de Guayaquil, el 17 de noviembre pasado, donde protagonizó un escándalo al negarse a pagar la cuenta del consumo, $ 126, aduciendo que era funcionaria pública, jueza.

A Collantes se la llamó a juicio por ataque o resistencia el pasado 28 de diciembre. Ahí, el fiscal Patricio Pineda solicitó que se sacaran copias de este proceso y que se remitieran a la fiscal provincial, para que considere si se inician instrucciones por otros posibles delitos.

Del supuesto delito de tráfico de influencias, la fiscal provincial Patricia Morejón anunció que se archivará esa investigación porque no se habrían determinado llamadas a ningún ‘hombre poderoso’, ya que supuestamente los números a los que Collantes llamó el día del escándalo no pertenecían a funcionario público alguno.

Héctor Vanegas, abogado de los cuatro policías implicados, dice que aún no le dan el expediente con los números a los que ese día llamó la exjueza.

Según él, la explotación del celular de Collantes no se hizo en la instrucción fiscal de ataque o resistencia, pese a que sus defendidos la pidieron.

