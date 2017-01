¿Dientes manchados? Aprende como evitarlo

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

En las últimas décadas, hemos visto cómo blanquearse los dientes con productos sintéticos se volvió una moda que atrae de hombres y mujeres de las más diversas edades.

Ahora bien, lograr una dentadura sin manchas no requiere de una gran inversión en tratamientos especiales. Aquí encontrarás una guía rápida para ayudarte a comprender las causas de las manchas y algunos consejos efectivos para lograr una sonrisa blanca y reluciente de manera natural.

Empecemos por los factores que se roban la blancura de tus dientes…

1# Reducida higiene oral

Los que tenemos alfombras en casa vemos cómo se mancha y se marca con el uso diario. Algo muy similar sucede con los dientes. Todos los días usamos nuestros dientes para comer y beber. Por este uso constante, si cepillas tus dientes de forma incorrecta o si no utilizas hilo dental, corres el riesgo de que se acumule placa en la superficie y en las encías de tus dientes. Luego esta placa se endurece y se convierte en sarro que es lo que le da ese aspecto amarillento.

El primer paso para eliminar las manchas es tener una excelente higiene: cepillar los dientes y pasar hilo dental después de cada comida ayudará a que tus dientes estén sanos y cada vez más blancos.

2# El tabaco

Uno de los principales causantes de las manchas en los dientes es fumar. Esto se debe a que los cigarros se fabrican con componentes tóxicos y con cientos de químicos. Cuando una persona fuma, el diente absorbe las partículas de alquitrán con las que se producen todos los productos que contienen nicotina. Por esta razón, la dentadura de los fumadores tiende a verse con manchas y de un color amarillento o incluso amarronado.

La recomendación en este caso es que evites fumar tabaco o cualquier producto que contenga este ingrediente.

3# El vino

Así es. Los taninos son sustancias orgánicas que se encuentran en las uvas y en otros frutos. Por sus propiedades químicas, pueden decolorar o dejar manchas con tintes grises. Lamentablemente las manchas provocadas por el excesivo consumo de vino son más difíciles de eliminar que otras.

En consecuencia, bebe con moderación y cepilla tus dientes 30 minutos después de haber tomado por última vez para obtener el mejor resultado del lavado

4# El ketchup

Este condimento rojo y dulzón lleva potentes especias como curry, comino y cúrucma que a largo plazo pueden causar manchas en los dientes.

Por tanto, asegúrate de lavar tus dientes luego de consumir alimentos con este aderezo y bebe mucha agua.

5# Dulces

Si comes dulces cada tanto no tengas miedo, tus dientes no se caerán a pedazos. Ahora, es importante que sepas que la azúcar refinada presente en las golosinas, galletitas (incluso en los snacks como papas chips) queda prendida a tus dientes y se convierte en el alimento más buscado por las bacterias de tu boca. Cuando estas bacterias se alimentan de azúcar, liberan un ácido que provoca daños en los dientes como caries o manchas.

Intenta reducir el consumo de azúcares refinados y prueba consumir azúcares integrales y orgánicas, cuyo efecto sobre la dentadura es menos negativo.

6# El café y el té

Los expertos afirman que el esmalte de los dientes es poroso; entonces, cualquier sustancia que contenga una gran cantidad de pigmento oscuro puede ser absorbida con facilidad por estos poros.

Intenta reducir las cantidades de té o café y prueba agregar un poco de leche para que los efectos de las manchas no sean tan marcados.

7# Las gaseosas

Son unos de los peores enemigos de una sonrisa blanca y deslumbrante. Ya sea con o sin azúcar, las gaseosas son bebidas que tienden a decolorar la dentadura. Evita su consumo y opta por beber agua que, además de mantener limpios tus dientes, suma beneficios a todo tu organismo.

8# Los frutos rojos

Los frutos rojos representan una gran fuente de antioxidantes y son muy beneficiosos para nuestro organismo. Sin embargo, gracias a su pigmento tienden a manchar los dientes. Para guiarte sigue esa regla: si nos cuesta quitar sus manchas de la ropa de seguro será complicado eliminarlas de los dientes. Disfruta de ellos pero presta atención a las cantidades.

Como hemos visto, existen otras alternativas naturales al blanqueamiento. Reducir el consumo de determinados alimentos o evitar algunos productos previene la aparición de manchas o decoloración de la dentadura. Recuerda visitar tu dentista cada 6 meses para los controles necesarios y ten en cuenta estos consejos para lucir una sonrisa deslumbrante.

FUENTE: Vix