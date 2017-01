now playing

Iris Mittenaere, Miss Francia, es la nueva Miss Universo. La ganadora del certamen de belleza se desingó la noche del domingo 29 de enero (hora local), en Manila, Filipinas.

Las tres finalistas fueron las representantes de Colombia, Francia y Haití, a quienes les hicieron la misma pregunta: Mencione algo en lo que haya fallado en la vida y qué aprendió en esa experiencia.

Miss Colombia, Andrea Tovar, fue la primera en responder. Ella dijo: “En el momento de no aceptar a alguien por su diferencia. No aceptarla por su preferencia sexual. No ser capaz de aceptar su error. Creo que cualquiera de estas experiencias le da la oportunidad a uno de tener fortaleza en valores y principios.”

Miss Francia respondió: He fallado en varias cosas en mi vida. La primera vez que fracasé fue en un casting. Creo que cuando fracasas tiene que superarlo, ponerte de pie y seguir adelante; y Miss Haití, Raquel Pelissier, dijo: El terremoto fue un evento muy malo. Pero elegí ser una persona positiva y elegí estar aquí. Estoy viviendo mi sueño.

La Miss Ecuador, Connie Jiménez, agradeció el apoyo a través de Twitter tras no ingresar en la primera selección de 13 candidatas.

