Rihanna y Kim Kardashian arremeten contra Trump

El mundo de la música está en pie de guerra contra el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Si hace unos días, en la Women’s March, era Madonna la que criticaba ferozmente al mandatario y este le contestaba llamándole “asquerosa”, ahora ha sido Rihanna la que ha expresado su animadversión hacia el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

La de Barbados ha tachado de “cerdo inmoral” al líder republicano a causa de sus vetos a la entrada a EE UU a ciudadanos de siete países de Oriente Medio.

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!

— Rihanna (@rihanna) 29 de enero de 2017