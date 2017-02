¿Por qué Jack no subió con Rose a la madera?

next

El oscarizado filme Titanic, dirigida por James Cameron, fue uno de los emblemas cinematográficos del momento, y a día de hoy, después de casi 20 años, sigue conectando con la joventud y generaciones posteriores.

Pero no todo lo bueno está exento de crítica. Y es que el fatídico final en que los dos protagonistas, Jack y Rose – interpretados por Leonardo Di Caprio y Kate Winslet- se ha puesto en duda constantemente a medida que han pasado los años. Y la clásica pregunta: ¿por qué Jack no subió con su enamorada a la tabla de madera y así los dos hubieran sobrevivido?

¿Por qué Jack no subió a la tabla de madera y así los dos hubieran sobrevivido?

Tanto revuelo ha creado esta pregunta, que en un capítulo de MythBusters (Cazadores de mitos), decidieron comprobar si la famosa tabla podía aguantar el peso de la pareja. Y así lo hicieron, gravaron un vídeo y argumentaron lo siguiente: a pesar de que el peso de los dos fuera demasiado elevado para que la puerta pudiera seguir flotando, cabía la posibilidad de que se colocaran los dos chalecos salvavidas debajo del soporte para que no se hundiera, y así el trágico final no hubiera existido: Rose y Jack Dawson hubieran salido con vida del Titanic.

Delante de esta explicación, el director de la película, con tono de pocos amigos, respondió a la “teoría” que planteaba el programa: “Vamos a pensar un poco: eres Jack, estás en un agua que está helada, tú cerebro está empezando a sufrir hipotermia”, explicaba el cineasta. “’Mythbusters’ te pregunta ahora si serías capaz de quitarte tu chaleco salvavidas, quitárselo a ella, nadar por debajo de la tabla y acoplarlo de alguna manera que aguante y no se suelte dos minutos después”.

Además Camerón, por si aún quedaban dudas, argumentó a través del guión el porqué el joven de tercera clase tenia que morir: “Mira, es muy muy simple: lees la página 147 del guión y dice «Jack se baja de la madera y le cede su sitio a Rose, para que sea ella la que pueda sobrevivir». Es así de simple”. Así de escuetas pero claras son las razones de porqué solo Rouse sale con vida de la tragedia.

James Cameron argumenta de forma precisa el final de la película.