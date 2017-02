¿Por qué puede heredarse el cáncer?

now playing

Lo que todos tenemos muy claro sobre el cáncer es que nos provoca miedo, mucho miedo. La palabra por sí sola ya nos da escalofríos y preferimos mantenernos bien alejados de las conversaciones sobre esta enfermedad.

Pero si pretendemos proteger nuestra salud, no nos queda otra: tenemos que hablar del tema. En concreto, un aspecto que muchos conocemos pero cuyos detalles ignoramos es que tener un familiar con cáncer aumenta nuestro riesgo de desarrollarlo.

Empecemos por el principio: ¿qué es el cáncer?

El término “cáncer” engloba a un conjunto de enfermedades que pueden afectar distintas partes del cuerpo. Si bien guardan diferencias entre sí, también comparten una importante similitud. En cualquier tipo de cáncer, las células del órgano afectado comienzan a dividirse de forma anormal y comienzan a extenderse. Las células cancerígenas se diferencian de las sanas en que son más rebeldes: crecen sin control y se tornan invasivas, haciendo caso omiso a las señales del cuerpo.

¿Por qué puede heredarse?

Cada persona tiene una copia genética de su madre y otra de su padre. La mayoría de personas nace con dos copias normales, pero el cáncer hereditario se da cuando una persona nace con mutaciones en una de las copias de los genes que controlan las células del cáncer.

Las personas con estos genes tienen un 50 % de probabilidad de transmitir la mutación a sus hijos. Pero los expertos sugieren que en el total de los casos de cáncer, solo el 10 % de ellos son heredados.

¿De qué depende?

No es claro por qué hay personas que heredan esos genes y por qué hay personas que no. Pero lo que sí se sabe es que esto no pone en riesgo a las personas ante cualquier tipo de cáncer, sino que se da solo en algunos específicos tales como el cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de ovario y cáncer de piel, cuya presencia esté en más de un miembro de la familia.

Diferencias entre el cáncer hereditario y el cáncer esporádico

Al tener diferentes orígenes, el cáncer hereditario y el esporádico tienen diferencias en cómo se presentan. El hereditario suele ocurrir a una edad más temprana y por eso los expertos recomiendan exámenes desde jóvenes a las personas con casos de determinados cánceres en sus familias.

El cáncer hereditario surge por la genética, mientras que el cáncer esporádico se da en las personas por diferentes factores: la exposición ambiental, la alimentación, las hormonas, el envejecimiento, entre otros.

Entonces…

Que el cáncer puede heredarse es una realidad innegable, pero afortunadamente no es lo más probable. Tal y como dicen los expertos: los casos de cánceres hereditarios representan solo un 10 % mientras que los esporádicos abarcan del 90 al 95 % del total de los casos.

Por lo tanto, si tu madre (o tu padre) tuvo cáncer, no te tortures pensando en que estás condenado a desarrollarlo tú también. Recuerda que la vasta mayoría de cánceres son provocados por cambios genéticos como consecuencia del envejecimiento y la exposición a factores ambientales.

FUENTE: Vix