El contundente mensaje de Kristen Stewart a Donald Trump

La actriz Kristen Stewart está en boca de todos después de reconocer, por primera vez, su homosexualidad. Y lo ha hecho a lo grande, en el programa ‘Saturday Night Live’, y para atacar a Donald Trump. “El presidente no es precisamente un gran fan mío. Donald, si no te gustaba entonces, probablemente no te guste ahora porque soy tan gay, tío”, dijo la protagonista de ‘Crepúsculo’, arrancando los aplausos del público.

Stewart rescató los tuits que Trump lanzó hace unos años, cuando salió a la luz la infidelidad de la actriz a su por entonces novio, Robert Pattinson, con Rupert Sanders, director de ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’. “Robert Pattinson no debería volver con Kristen Stewart. Ella le ha tratado como un perro y volvería a hacerlo”, escribió el por entonces empresario, quien añadió: “Todo el mundo sabe que tengo razón, Robert Pattinson debe deshacerse de Kristen Stewart. En un par de años, él me lo agradecerá. Sé inteligente, Robert”.

Kristen optó por bromear con los mensajes y aseguró: “Para ser honesta, no creo que Donald Trump me odie. Simplemente creo que estaba enamorado de mi novio”.

FUENTE: Vanitatis