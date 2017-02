El nuevo look de Olivia Wilde

now playing

La bella actriz sorprendió a todos con una imagen nueva y más atrevida.

Olivia Wilde se animó a cambiar completamente el look y parece encantada. Es que no ha dejado de subir imágenes a su cuenta de Instagram mostrando lo contenta que está. La diosa de Hollywood se animó al corte de cabello tendencia este año, el bob, con la melena por encima de los hombros.

Oh what’s up, BLONDE LIFE Una foto publicada por Olivia Wilde (@oliviawilde) el 7 de Feb de 2017 a la(s) 5:27 PST

Además, dejó atrás el castaño tradicional y se animó a un rubio platinado. Muy sexy, la actriz se lookeó con un saco sin ropa interior y pintó sus labios de rojo furioso.

Wannabe Debbie Harry wannabe. Una foto publicada por Olivia Wilde (@oliviawilde) el 8 de Feb de 2017 a la(s) 8:41 PST

La Vanguardia recuerda que hace dos meses, la actriz, muy recordada por su papel en la serie House, fue noticia por otro cambio de look, pero en este caso, reivindicativo: decidió cortar su melena unos centímetros con el objetivo de no lucir el mismo peinado que la primera dama, Melania Trump. Con el hashtag #nomoremelaniahair (no más cabello de Melania).

#tbt marching past The Trump Hotel in DC last weekend. And yes I stand by this gesture, especially when he casually passes an executive order that will prevent women in developing countries from having access to contraception, which will in turn cause more unsafe abortions and THOUSANDS of preventable deaths, and he truly does not give a shit. It’s a #waronwomen and it’s just beginning. #staynasty Una foto publicada por Olivia Wilde (@oliviawilde) el 26 de Ene de 2017 a la(s) 10:59 PST

FUENTE: Infobae