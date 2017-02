Descubre la forma perfecta para ambientar tu cena romántica

Si estás preparando un encuentro romántico con la persona amada para el día de San Valentín, recuerda que la música ambienta muchísimo. Desde unComo.com queremos presentarte una selección con algunos autores y canciones románticas. Aunque lo mejor sería que buscases la música preferida de tu pareja, seguro que aciertas.

Necesitaras:

Internet

Instrucciones:

1 Grandes autores italianos desde siempre han cantado al amor. Puedes encontrar muchas canciones románticas para San Valentín si buscas entre el repertorio de Andrea Bocelli, Laura Pausini y Eros Ramazotti. Canciones de hoy y de siempres que seguro que te conoces y te suenan muchísimo: Vivo por ella, Amores extraños y La cosa más bella; entre otras.

2 También tenemos algunos autores españoles dedicados a temas románticos. Entre otros, encontramos a Sergio Dalma, Álex Ubago o algunas canciones de Miguel Bosé, como la que canta con Ana Torroja: Corazones. Busca entre sus repertorios las canciones románticas preferidas de tu pareja para crear una lista de reproducción muy especial para San Valentín.

3 Aunque si piensas un poco, puedes encontrar otros artistas internacionales con canciones románticas que permanecerán en el tiempo. El ejemplo de esto sería Celine Dione con la mítica My heart will go on, canción que formó parte de la banda sonora de Titanic. Otros como Roxete, Ricky Martin, Chayanne o Il Divo cuentan con un amplio repertorio de canciones dedicadas al amor.

4 Una vez tengas todas las canciones seleccionadas, empieza a buscarlas y confecciona una lista de reproducción denominada Canciones Románticas.

5 Aunque si lo prefieres, te presentamos esta web GMusica con un enlace directo a muchas canciones románticas agrupadas por artistas. Selecciona los artistas que más os gusten y dale al Play!

FUENTE: UnComo