Los récords de la ‘Mini Tri’ en el Sudamericano Sub-20

La ciudad de Quito fue testigo de un partido de fútbol bien jugado entre Uruguay y Ecuador otorgándole el título a la selección charrúa y a su vez nuestra tricolor recibió frutos de un buen trabajo realizado en las inferiores nacionales.

La selección ecuatoriana de fútbol ingresó a la historia del balompié nacional al ubicarse segundo del Campeonato Sudamericano Sub 20 y por obtener, por tercera ocasión, la clasificación al Mundial de Corea del Sur. Las anteriores citas mundialistas que asistieron fueronen Argentina 2001 y Colombia 2011.

Cabe mencionar que los juveniles sub-20 no actuan por reglamento en partidos de la Serie A como ocurrió en el 2015. A partir de ese año, tras la detonación de los casos de jugadores con edad adulterada, la Ecuafútbol decidió que los equipos de la Serie A ya no incluyan en su plantilla titular a un juvenil en los primeros 45 minutos. El año pasado algunos equipos optaron por no colocar a juveniles en sus alineaciones.

Tras una destacada actuación de la ‘Mini Tri’ en este torneo, también marcó algunos récords que detallamos:

– Terminó en segundo lugar. El mejor puesto logrado por encima del Sudamericano 2001 donde terminó quinto y del 2011, que accedió al mundial tras ubicarse en el cuarto lugar.

– Entre los goleadores. Bryan Cabezas terminó entre los cuatro goleadores con cinco tantos.

– Premio Fair Play. La ‘Mini Tri’ fue galardonada con esta distinción por ser el equipo que menos faltas cometió y obtuvo menos amonestaciones.

– La Tri más goleadora. Esta selección Sub-20 fue la más goleadora que las anteriores que clasificaron a los dos mundiales. Marcó 11 goles superando incluso a Uruguay que anotó 10. La Tricolor del 2001 anotó 4 tantos y la del 2011, 3.

FUENTE: El Universo