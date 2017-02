¿Cómo funciona la nueva función de ‘estados’ de WhatsApp ya está disponible?

now playing

WhatsApp cumple ocho años este viernes, y para celebrarlo ‘reinventa’ la función de estados imitando a Snapchat, Instagram Stories y Facebook Stories. Esta actualización, disponible en España a partir de hoy, permite compartir imágenes, gifs y vídeos de forma efímera con nuestros contactos.

¿En qué consiste esta nueva función? Quienes conozcan el funcionamiento de Snapchat e Instagram Stories ya lo saben: compartir contenido que durará sólo 24 horas. La nueva función comenzará a estar disponible para los usuarios españoles a lo largo de hoy, aunque como suele pasar en estos casos, la llegada con cuentagotas puede provocar que algunos tengamos que esperar varios días para probarla.

Aunque los rumores publicados apuntaban a una simple mejora en las listas de difusión, al final Estados se ha revelado como una copia más de Snapchat. La idea es renovar los estados de WhatsApp donde hasta ahora manteníamos un “en una reunión” eterno para poder añadir vídeos y fotos que desaparecerán al cabo de unas horas.

Para aquellos que no tengan suficiente con Snapchat, Instagram y Facebook, desde ahora podrán utilizar esta faceta social de WhatsApp. Quienes deseen probarlo podrán regular el control de la privacidad para decidir qué contactos pueden ver estos estados y cuáles no. De esta forma no será necesario escribir a nuestros amigos, ya que podremos ver sus novedades con esta función.

FUENTE: El Confidencial