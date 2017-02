Dani Alves: Directivos del FC Barcelona fueron muy falsos y desagradecidos

Dani Alves ya no juega para el Barcelona y quizá por eso ha aprovechado la entrevista concedida al diario ABC para airear algunas de las cosas de su antiguo club con las que no está de acuerdo.

El futbolista contó cómo le trató el equipo azulgrana, su pique con Cristiano Ronaldo y sus planes para cuando se retire del fútbol, entre otras cosas.

“Me gusta que me quieran, y si no me quieren, me voy. Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase. En mis tres últimas temporadas se escuchaba que me iba, pero los directivos nunca me decían nada a la cara. Fueron muy falsos y desagradecidos”, destacó.

