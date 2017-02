Cevallos se vuelve a enfadar con exdirectivos por las deudas del Barcelona SC

José Francisco Cevallos, presidente del Barcelona Sporting Club, tocó el tema de las demandas económicas generadas por las anteriores administraciones y que se deben pagar en su gestión para evitar una sanción de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Cevallos debe cancelar al exjugador Rolando Zárate, contratado en el 2008 por Eduardo Maruri, y al exentrenador Gustavo Costas, fichado por Antonio Noboa en el 2012. A Zárate le han pagado $ 950.000 del monto de $ 1,6 millones que pide y Costas exige $ 556.000.

“Con partidos de la Copa Libertadores pagaremos el tema con Zárate en mayo. Nos quedarían el tema de Costas, el sueldo de (Brahian) Alemán, unos cuantos casos y con estos saldamos FIFA”, reveló Cevallos en una entrevista con radio Huancavilca.

El directivo canario comentó que para exponer a los responsables de los casos de deudas está trabajando la comisión jurídica.

Pepe Pancho manifestó que sus antecesores tuvieron la oportunidad de hacer “una negociación más responsable con Zárate. Un directivo llegó a decir que pondría de garantía su patrimonio”.

También recalcó que no recibió el informe del estado financiero de Barcelona del anterior directorio de Antonio Noboa. “Con el señor Noboa no he tenido ni quiero tener una reunión; no dejaron ni las llaves de la oficina”, resaltó.

FUENTE: El Universo