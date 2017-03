Descubren la primera rana fluorescente del mundo

now playing

Este 7 de marzo fue publicado por un grupo de investigadores de Argentina y Alemania, el hallazgo del que podría ser el primer caso de una rana fluorescente en el mundo.

La publicación se realizó en la revista Proceedings of the National Academy Of Sciences y allí los científicos reportaron que había encontrado fluorescencia natural en los anfibios, específicamente en una especie de ranas de árbol común en Sudamérica.

“Mostramos que la fluorescencia se puede rastrear hasta un tipo de compuesto que se presenta en las glándulas linfáticas y de la piel”. Señalan los investigadores en el artículo.

La biofluorescencia es cuando un animal absorbe la luz, la transforma y la irradia, algunas veces en diferentes colores “Este hallazgo modifica radicalmente lo que se conoce sobre la fluorescencia en ambientes terrestres, permitió encontrar nuevos compuestos fluorescentes que pueden tener aplicaciones científicas o tecnológicas y genera nuevas preguntas sobra la comunicación visual en anfibios. Indicó investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet).

Fuente: CNN