Publican fotos inéditas de Los Beatles 50 años después

A los 19 años, David Magnus recibió una invitación para fotografiar a un grupo relativamente desconocido llamado The Beatles en uno de sus conciertos en un colegio privado en Buckinghamshire, a las afueras de Londres.

No hace falta decir que el grupo no fue desconocido por mucho tiempo. El Cuarteto de Liverpool resultó ser uno de los grupos más influyentes y más importantes del mundo y Magnus, que se convirtió en amigo de la banda, estuvo allí para capturar los momentos más importantes de la banda.

“Nadie esperaba que estos cuatro talentosos chicos de Liverpool se convirtieran en lo que son hoy, 54 años más tarde”, dijo Magnus en un correo electrónico.

“Recordando ese fin de semana y las veces que compartí con The Beatles, me doy cuenta de cuán afortunado soy de haber estado tantas veces con ellos”.

En junio de 1967, la agrupación fue invitada a los Abbey Road Studios (conocidos como EMI Studios), se trata del mismo fin de semana en el que grabaron el tema ‘All You Need Is Love’ para el programa ‘Our World’ de la BBC. Esta fue la primera producción en vivo vía satélite y la primera vez que The Beatles interpretaban la canción en público.

Cincuenta años más tarde podemos ver las fotografías tras bambalinas de Magnus. La exposición ‘The Beatles Unseen: Photographs by David Magnus’ está en la galería Chelsea de Londres.

Paul McCartney y John Lennon durante los ensayos. (Crédito: David Magnus/REX/Shutterstock)

Fuente: CNN