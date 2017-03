Lasso culpa a F.E.F de ser cómplice de los actos de violencia

now playing

Esta mañana, 29 de marzo, el candidato a la presidencia Guillermo Lasso, se refirió a los ataques registrados la tarde de ayer cuando culminaba el partido entre Ecuador y Colombia en el estadio Olímpico Atahualpa. Afirmó que la Federación Ecuatoriana de Fútbol sería cómplice de los actos de violencia.

“Con serenidad, pero con profunda indignación y rechazo a la violencia, al salir, mi esposa, mis hijos y yo, del estadio Olímpico Atahualpa luego de que concluyó el partido de fútbol entre la tricolor y la selección de fútbol de Colombia, fuimos agredidos por una pandilla de mercenarios extranjeros”, afirmo Lasso y acotó que recibió ataques de con “palos, piedras, golpes y patadas y amenazas con cuchillo”.

El presidenciable responsabilizó al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) de que no hay juego limpio en los estadios. “De cuando a acá vende entradas, de contado y en efectivo. El señor Carlos Villacís tiene que responder esto ante todos los ecuatorianos. Hubo violencia dentro del estadio.” Reiteró que deben responder a quien vendieron las entradas “porque no es usual la cantidad de gente violenta que estaban en la general, la tribuna, los palcos. Estaban debidamente coordinados”. Para el candidato “la FIFA tiene que conocer que en el Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no juega limpio con los espectadores”.

Fuente: Ecuador Inmediato