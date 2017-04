Ruth Hidalgo: “Todos los de Participación Ciudadana hemos recibido amenazas de muerte”

La Directora de Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, durante una rueda de prensa, afirmó que todos los que conforman la Corporación de Participación Ciudadana han recibido amenazas de muerte, debido a los resultados donde se afirmó que en las elecciones presidenciales hubo un empate técnico, por ende, no podían dar un resultado oficial.

Hidalgo destacó la honestidad que ha caracterizado a Participación ciudadana y que por lo tanto “este valor no nos permite dar datos que no sean ajustados con la verdad, datos que, de alguna manera, ayuden a calmar los ánimos o sean condescendientes con intereses de grupos”.

Además declaró que las personas que han estado involucradas en el ejercicio que se realizó este domingo 2 de abril, son las mismas durante los 15 años que se ha dirigido esta actividad.

Finalmente, Hidalgo aclaró que las cifras entregadas al CNE están absolutamente claros. “Si la diferencia es 0,6 o 1,6 como dicen, igual entra dentro de un margen de error, igual no podíamos dar resultados”. Insistió que no podían dirimir ya que no tenían una certeza suficiente. “Aquí no se trata de ir en contra de Participación Ciudadana. La responsabilidad jurídica de dar resultados oficiales, únicamente le corresponde al CNE y cualquier duda sobre inconsistencias debe ser aclarado frente al CNE”.