Un hombre demandó a Hershey porque una caja de chocolates no estaba llena

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

Un hombre oriundo de Missouri, EEUU reclamó que los paquetes de chocolate de 1 dólar que compró el otoñó pasado estaban llenos parcialmente, argumentando que la caja de Whoppers estaba llena en un 59%, mientras que la de Reese Piece´s estaba llena en un 71%.

El demandante, Robert Bratton afirmó que Hershey da menos por el precio que pagan los consumidores y es “engañoso e ilícito”, y exige a la empresa que les pague a sus consumidores al menos 5 millones de dólares.

Por su parte, Hershey negó la acusación de que su envoltura es engañosa e intentó que la demanda no avance. Sin embargo, la Jueza de Distrito Nanette Laughrey decidió que el caso puede seguir adelante porque “los tribunales no pueden concluir como una cuestión de ley, durante esta etapa de litigación, que el paquete no es engañoso”.