2 años de prisión para un hombre que amenazó con arrojar a un bebe si no recibía likes en Facebook

Un hombre fue sentenciado a 2 años de prisión luego de que amenazara, el pasado domingo, con arrojar a un bebe desde el piso 15 de un edificio, si no obtenía suficientes likes en Facebook.

El hombre publicó las fotos del pequeño, quien era su sobrino, colgando de su mano en esa red social y desafió: “1.000 likes o lo dejo caer”.

El hecho fue denunciado de inmediato por los mismos usuarios y seguidores del hombre, quienes aseguraron que estaban ante un caso de abuso infantil.

Al explicar la situación, el acusado indicó que las imágenes habían sido trucadas con Photoshop y que la fotografía que allí aparece no mostraba toda la escena completa. Según declaró, el balcón donde se encontraba poniendo en riesgo la vida de su sobrino tenía barras de protección, por lo que hubiera sido imposible que la tragedia tuviera lugar, declaró al canal local Ennahar.

El padre del bebé también intercedió por su hermano pidiéndoles a los jueces que no lo condenaran y que solo estuviera intentando hacer una broma. Sin embargo, la corte de Argel determinó que ese argumento no era válido, no creyó en la historia que relató el delincuente y decidió sentenciarlo, según consignó 9News, de Australia.

Fuente: El Mercurio