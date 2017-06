Asambleístas opositores abandonaron comparecencia de Glas en forma de rechazo al evento

Durante la comparecencia del vicepresidente de la República Jorge Glas ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde emitiría su informe acerca del caso Odebrecht y otros relacionados con corrupción, seis asambleístas de oposición abandonaron el salón en protesta a la forma de desarrollarse el evento.

El segundo mandatario inició su informe expresando que llegó ó por pedido de él mismo, ya que es un ciudadano. “Un ciudadano que ha enfrentado una campaña de destrucción de imagen, orquestada con el apoyo de ciertos medios de comunicación”.

Al momento de referirse a la reunión que mantuvo con Marcelo Odebrecht, sostuvo que estaba “con Marcelo Odebrecht en una reunión. Me dice estamos haciendo el presupuesto de la reparación. Y luego me dice: yo sé que están usando esto políticamente. Entonces ganen no más votos y yo después regreso con la plataforma. Y yo le dije: la Revolución Ciudadana no necesita de tus porquerías para ganar votos”.

Esto enfureció al asambleísta Fernando Callejas, de CRE0-SUMA, quien abandonó el salón calificando a la comparecencia de Glas como un “circo”. Esto provocó gritos a favor y en contra.

Asimismo se sumaron la asambleísta Gabriela Larreátegui, Rina Campain y Pedro Curuchumbi.