Amazon dejará que sus clientes se prueben la ropa antes de comprar

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

Amazon quiere acabar con uno de los grandes miedos de la compra de ropa por internet: el de que no siente bien y no se pueda devolver. Tanto que el gigante de Seattle ha decidido estrenar un servicio que permitirá a sus usuarios probarse la ropa, en sus casas, antes de pagarla. La firma sigue así acercándose al modelo de comercio tradicional, pero con todas las ventadas de la compra on line.

La posición de Amazon, con un sistema logístico por encima de su competencia, les permite innovar para vender más. Amazon Prime Wardrobe, o lo que es lo mismo, convertir el hogar en un probador remoto, es su última idea. Amazon envía una caja con hasta 15 prendas de una selección de más de un millón de opciones para hombre, mujeres y niños. El mínimo del envío son tres prendas. Una vez probado el contenido, si se compran tres o cuatro hacen un descuento del 10 por ciento. Si son más de cinco, sube al 20.

La devolución de lo que no ajuste o no cumpla con lo deseado se hace en la misma caja. Ya sea a través de una oficina de UPS o quedando con un operario de reparto de Amazon para que pase a recogerlo. En ambos casos es gratis.

De momento funciona en pruebas, o beta como se dice en el argot de algunas zonas de Seattle y Silicon Valley. El plan es lanzarlo en Estados Unidos antes de Navidad.