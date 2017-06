Ex Ministro de Electricidad Alecksey Mosquera habría recibido USD 1 millón de ODEBRECHT, confirma su abogado

Franklin Arévalo, abogado del ex Ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, confirmó el pago de 1 millón de dólares en una cuenta de la Banca Privada de Andorra al ex funcionario Mosquera.

Por otra parte, también informó que el ex funcionario realizó una consultoría para la constructora brasileña ODEBRECHT durante el tiempo en que fue Ministro de Estado, sin embargo, señaló que esta labor no tenía relación con los temas por los que iba a ser contratada la constructora.

La labor de Mosquera con Odebrecht sería la consultoría sobre el proyecto Toachi-Pilatón.

“La consultoría no fue materia del proyecto que iba a ser contratado, no proporcionó información para que ODEBRECHT tenga ventaja… No tenía forma de ninguna injerencia al no estar en su ámbito de competencia el concesionar o no el proyecto Toachi – Pilatón, entonces es insostenible que ODEBRECHT haya coimado o haya ejercido cohecho sobre Alecksey para que tuviera que conceder dicho proyecto”, agregó Arévalo.

Producto de la consultoría a la constructora Noberto Odebrecht se habría depositado el millón de dólares en una cuenta de la Banca Privada de Andorra.

Fuente: Ecuador Inmediato