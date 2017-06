Presidente de la Asamblea enjuicia a socialcristiano Mario Pazmiño por calumnias en su contra

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

José Serrano Delgado, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, presentó una denuncia por calumnia en contra del excandidato a asambleísta, socialcristiano coronel Mario Pazmiño, por haber manifestado insultos en su contra.

Serrano acusó al socialcristiano Mario Pazmiño de haber perjudicado al pueblo ecuatoriano al firmar contratos en su condición de ministro de gobierno, de los cuales logró millones de dólares depositados en Hong Kong, Qatar y Rusia “en maletas llenas de dinero y lingotes de oro”.

Según se pudo conocer, el Presidente de la Asamblea, José Ricardo Serrano Salgado, planteó la querella penal en contra del coronel de inteligencia militar en Mario Raúl Pazmiño Silva, en un proceso presentado el pasado 21 de marzo que fue avocado en conocimiento por la Unidad Judicial Penal con sede en el Distrito metropolitano de Quito, bajo el número de causa 17294-2017-00426.

Esta querella penal lo planteó el Dr. José Ricardo Serrano Salgado, fundamentándole que el día 16 de febrero del 2017, en la Radio EXA (conocida como Radio Democracia, Frecuencia 92.5 FM), el Sr Mario Raúl Pazmiño Silva, ex Coronel del Ejército, en momento (hora 09:40 am hasta 09:42 am), en que era entrevistado en calidad de candidato como Asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, al ser preguntando cuál era su compromiso en caso de ser elegido, manifestó lo siguiente:

“FISCALIZACION A TODO DELINCUENTE HAY QUE PERSEGUIRLO AL DE CUELLO BLANCO, AL COMUN Y CORRIENTE. YA QUE LA CORRUPCION ES UN DELITO… YO TENGO 37 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL AREA DE INVESTIGACION… QUE DENTRO DE LOS CASOS QUE AUN NO SALEN ESTAN LOS MILLONES QUE SE ENCUENTRAN EN QATAR, RUSIA Y HONG KONG. DE LOS CONTRATOS QUE HA REALIZADO EL DOCTOR SERRANO EN EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y QUE… DICHOS MILLONES HABRIAN SIDO DEPOSITADOS EN BANCOS DE QATAR, RUSIA Y HONG KONG MEDIANTE MALETAS LLENAS DE DINERO Y EN FORMA DE LINGOTES DE ORO…”.

Frente a tales expresiones, y habiéndose terminado la campaña electoral, el doctor José Serrano procedió entonces a concurrir a la justicia dando inicio a un proceso que se ha tramitado con demoras hasta la presente fecha, ya que el pasado 20 de junio fue citado Pazmiño Silva. ante ello, la defensa del militar pasivo, ha señalado que se trata de un caso de “persecución política” sin admitir que lo que ha cometido el socialcristiano es una calumnia que es sancionada con prisión y multa a quien ofenda a otra persona con estas inculpaciones.

Fuente: Ecuador Inmediato