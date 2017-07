Periodista Martin Pallares declarado inocente en querella presentada por Rafael Correa

now playing

Este lunes, 3 de julio, el periodista Martín Pallares fue declarado inocente tras la querella presentada por el ex presidente Rafael Correa Delgado. A la audiencia, que se instaló esta mañana, no estuvo presente el ex presidente, quien delegó su defensa a sus abogados.

Asambleístas de oposición, funcionarios de Gobierno y simpatizantes de Rafael Correa y de Martín Pallares se hicieron presentes en la audiencia que se llevó adelante contra el periodista Marín Pallares.

La audiencia inició entre altercados de simpatizantes de ambas partes. Entre ellos los asambleístas Mae Montaño, Cristina Reyes y Fabricio Villamar. Ambos grupos protagonizaron desmanes, a través de gritos, insultos e incluso empujones.

Fuente: Ecuador Inmediato