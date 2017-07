Bloque Creo-Suma votará en contra del proyecto de ley sobre Paraísos Fiscales

now playing

A través de un comunicado, el ex candidato presidencial y líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, informó que el bloque de legisladores de la Alianza CREO-SUMA se opondrá al proyecto de ley sobre Paraísos Fiscales, “que pretende restringir la participación electoral de ciudadanos opuestos al régimen”.

En el escrito se resaltan cinco puntos que argumentan su decisión, primero que el proyecto es inconstitucional, segundo que atenta contra el derecho a la seguridad jurídica, tercero que no hace nada para combatir la epidemia de corrupción actual, cuarto que el proyecto de ley busca desviar la atención de los problemas de fondo del país y por último, que las leyes deben ser de carácter general y no particular.

Fuente: Twitter Guillermo Lasso