[VIDEO] Una hora antes de la muerte de Chester, Linkin Park lanzó su último video

Una hora antes de que se conociera el suicidio del cantante Chester Bennington, el clip “Talking To Myself” apareció en la cuenta de Youtube oficial de la banda.

“Talking To Myself” es el sencillo del disco One More Light de Linkin Park. El video ya tiene más de 400.000 reproducciones. El episodio parece una coincidencia, pero desde la banda aún no hicieron declaraciones.

Chester Bennington, vocalista de la banda de rock Linkin Park, murió hoy a los 41 años en un aparente suicidio, según informó la web especializada en famosos TMZ, que cita fuentes policiales.

Fuente: Infobae