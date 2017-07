Guillermo Lasso presentó 8 recomendaciones al actual gobierno para superar crisis económica

now playing

Este lunes, 31 de julio, el ex candidato a la presidencia de la República Guillermo Lasso, realizó una rueda de prensa para proponer al gobierno de Lenín Moreno un plan de trabajo para superar la crisis económica que vive el país, tras conocer el informe y la proforma presupuestaria anunciada la noche del viernes por el Presidente de Ecuador.

Una de las primeras propuestas que Guillermo Lasso ofreció, fue utilizar el programa económico del movimiento CREO “ Ya que no tienen un programa económico, le ofrecemos el programa de CREO como punto de partida para empezar a salir de la crisis” manifestó el ex candidato presidencial.

“Cómo esperan que confiemos en un gobierno que ni puede concretar propuestas económicas para los próximos 6 meses. Nos apena saber que las cifras no eran las que nos dijeron y que Moreno nos da la razón al reconocer lo que señalábamos los últimos 5 años. Correa fue un mal administrador y además irresponsable porque violó la ley de finanzas públicas. Lastimosamente, no pudimos discutirlo en campaña dado que el licenciado no aceptó nunca un debate”, criticó Lasso.

Según Lasso, su reacción va enmarcada en el amor por su país y porque, a pesar de las diferencias, les interesan las soluciones para salir adelante. Tras ello, enumeró varios puntos que le proponen a Moreno para que gobierne los próximos 4 años.

1 Ya que no tienen un programa económico, le ofrecemos el programa de CREO como punto de partida para empezar a salir de la crisis.

2 Derogue la Ley de Plusvalía de manera urgente que tanto daño ha hecho al sector de la construcción y que ha destruido tantos empleos.

3 Si quieren incentivar la inversión y el ingreso de divisas, derogue el ISD y también el anticipo de impuesto a la renta.

4 Desista del dinero electrónico en manos del Banco Central. La mejor manera de fortalecer la dolarización es generando confianza.

5 Precise los rubros y las cifras para cuantificar los ahorros fiscales necesarios que eviten un mayor endeudamiento público.

6 Incentive la inversión privada en proyectos de infraestructura pública adecuando el marco regulatorio en distintos sectores.

7 Hay que acudir a organismos internacionales como el FMI y el BM con un programa económico a mediano plazo, serio y creíble.

8 Llame a los ecuatorianos más capaces, alejados de prejuicios ideológicos, para encontrar la mejor salida a la crisis económica.

Fuente: Ecuador Inmediato