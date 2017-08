Odebrecht pagó $14 millones de propina a Jorge Glas, según el diario O’ Globo

Según un artículo publicado por el diario brasileño O´Globo detalla que el delator y ex director de Odebrecht Conceição Filho, habría pagado por lo menos 14,1 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016 al vicepresidente Jorge Glas además asegura que hay grabaciones de su visita al segundo mandatario y a su tío Ricardo Rivera.

Así mismo, según el diario brasileño, en el testimonio de Conceição Filho a la Fiscalía de Brasil se relatan los encuentros con el vicepresidente. “Uno de los encuentros fue en 2014, en la oficina de la propia Vicepresidencia de la República, ocasión en que Glas pidió dinero para su campaña ese año”, indica el periódico.

Además detallan cómo habría ocurrido el encuentro con el tío de Glas en un hotel de Quito. “Desde que opté por ser colaborador, he buscado obtener pruebas que puedan corroborar las afirmaciones contenidas en mi colaboración (…) El 23 de junio de 2016, me reuní con Ricardo R. en la suite 156, ocasión en que me informó haber tenido cerrada la cuenta de la empresa que me había indicado anteriormente (…) y haber provisto una nueva cuenta para que los pagos faltantes fueran realizados “, contó Conceição.

Fuente: O´Globo