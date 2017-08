Los actores Chris Pratt y Anna Faris se separan tras ocho años de matrimonio

now playing

Los actores estadounidenses Chris Pratt y Anna Faris anunciaron hoy que han iniciado los trámites de separación tras ocho años de matrimonio y un hijo en común de cinco años.

“Anna y yo lamentamos anunciar que estamos separándonos legalmente. Lo intentamos duro durante mucho tiempo, estamos realmente decepcionados”, indica un mensaje firmado por ambos y publicado por el actor en su cuenta de Facebook.

“Nuestro hijo tiene dos padres que lo quieren muchísimo y por su bien queremos mantener esta situación de la manera más privada posible de ahora en adelante”, agrega.

Los actores crecieron a 20 minutos uno del otro en el estado de Washington (oeste) pero no se conocieron hasta 2007 en Los Ángeles durante el rodaje de “Take Me Home Tonight”.

“Seguimos teniendo amor el uno por el otro, siempre apreciaremos nuestro tiempo juntos y seguiremos teniendo el respeto más profundo el uno por el otro”, señalaron en su breve nota.

Faris también publicó el mensaje en sus redes sociales.

Chris Pratt saltó a la fama por su papel como Andy Dwyer en la popular serie de NBC “Parks and Recreation” y después protagonizó éxitos de taquilla como “Guardians of the Galaxy” y “Jurassic World”.

El rostro de Faris se hizo familiar gracias a su papel protagonista en comedias como las primeras cuatro cintas de la saga “Scary Movie” y “The House Bunny”, y desde 2013 protagoniza la serie “Mom” de CBS.

Fuente: EFE