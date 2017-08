Actor de “Caso Cerrado” denunció supuesta discriminación en un hotel de Guayaquil

Indignación total!!! HOTEL MARCELIUS en Guayaquil, Ecuador y sus actos discriminatorios. Los productores del evento me pusieron en este hotel no por ser el mejor, ni el hotel más fino del área si no por ser céntrico y por su cercanía a los canales de televisión y medios de comunicación a los que me estaré presentando. Es triste saber que este tipo de actos aún estén pasando en pleno 2017. ¡NO PARO DE LLORAR! Es inmensa mi tristeza pero mi amor a este país es más grande <3

Posted by Jay Colindres on Thursday, August 17, 2017