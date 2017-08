Vicepresidente Glas pidió que autoricen una audiencia de vinculación en su contra

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

La tarde de este lunes, 21 de agosto, el vicepresidente Jorge Glas pidió a asambleístas se Alianza País autoricen su vinculación con el caso Odebrecht.

“Jamás he permitido la corrupción, nunca he sido parte de ella, no han podido encontrar ni un centavo mal habido en ninguna cuenta”, expresó.

En breve conferencia de prensa, sostuvo que este proceso servirá para demostrar su inocencia.

Señaló que la vinculación fiscal obedece a una sistemática campaña de desprestigio.

Antes de terminar con su discurso dejó en claro que si alguien se ha tomado su nombre en beneficio propio deberá responder a la justicia.

“Si Ricardo Rivera, mi tío, ha usado mi nombre en beneficio propio, tiene que responder”.