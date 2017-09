Vicepresidente Glas inicia su defensa legal en el caso Odebrecht

now playing

Este jueves, 7 de septiembre, el abogado Eduardo Franco Loor llegó hasta la Fiscalía General del Estado para iniciar la defensa técnico – jurídica del vicepresidente de la República, Jorge Glas, vinculado en un presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.

“Hemos iniciado el día de hoy la defensa técnico jurídica de la total inocencia (de Glas) todo vez que él no ha perpetrado ningún delito, no hay indicios. Los elementos de convicción de cargo van a ser desvanecidos porque son simples sospechas o conjeturas inconexas que no guardan relación a lo que realmente deben ser las presunciones penales”, manifestó Franco.

Asimismo añadió que, en sus distintas funciones públicas en la última década, Glas “jamás ha mandado a nadie a pedir nada indebido. No ha ordenado a nadie que haga algo indebido”, subrayó sobre su presunta implicación en el caso Odebrecht, en el que es sospechoso con otra decena de personas.

Fuente: EFE