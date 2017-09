El mono famoso por su selfie perdió los derechos de su imagen

now playing

Luego de dos años de batalla judicial, una corte estadounidense devolvió la propiedad de imagen al dueño de la cámara que captó la recordada imagen. El artista británico llegó a un acuerdo con la organización PETA.

Luego de la batalla jurídica inédita entre un hombre británico y un macaco de Indonesia, una corte estadounidense acordó el regreso de los derechos “selfie del mono” al fotógrafo que prometió compartir sus regalías.

Todo comenzó el 2011 en la isla indonesia de Sulawesi cuando el animal se apropió de la cámara de fotos de David Slater para hacerse una de las selfies más compartidas de la historia.

El fotógrafo y el grupo People for the Ethical Treatment of Animals (PETA, gente por el trato ético a los animales) llegaron el lunes a un acuerdo en una corte de San Francisco, que favoreció al británico.

“Slater donará 25% de los ingresos futuros por la ‘selfie del mono’ a organizaciones de caridad dedicadas a proteger y a mejorar el bienestar y hábitat de Naruto y de los macacos negros con cresta de Indonesia”, indicó el comunicado publicado el lunes.

Fuente: AFP